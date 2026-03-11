Tuki
Keittiön taso on valaistu lämpimän oransseilla ja valkoisilla väreillä.

Kevätale: säästä jopa 25 %

Tarjouksia valonauhoista, lampuista, tarvikkeista ja muusta.

  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti

Säästä jopa 25 %

Säästä 15 %, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
Lisäämällä Bridgen tai Bridge Pron saat 25 % alennusta.

Saa koti hehkumaan keväisellä valolla!

Tuotekategoriat

Hinta

103 tuotetta
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Flux flex liitin 4 kpl

LIGHTSTRIPS

Hue Flux flex liitin 4 kpl

50 cm:n liitin suuriin kokoonpanoihin
Täydellinen valonsiirto
Tarkkaan asennukseen
Turvallinen ja helppokäyttöinen
Kampanja
Lähikuva edestä Flourish pöytävalaisin

White and color ambiance

Flourish pöytävalaisin

Säädettävää valkoista valoa ja värivaloa
Sisältää 1 100 luumenin A60-lampun
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Zigbee- ja Matter-yhteensopiva

Lisää Bridge

Ota käyttöön lisää Hue-ominaisuuksia ja säästä 25 %!

Osta Bridge
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Flux kiinnike 10 kpl

LIGHTSTRIPS

Hue Flux kiinnike 10 kpl

Helppo valonauhan asennus
Ruuvit ja teippi sisältyvät pakkaukseen
Kestävä, läpinäkyvä rakenne
10 kpl:n pakkaus
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Essential valonauha 10 m

Valonauha

Hue Essential valonauha 10 m

RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Flux valonauhan jatko-osa 2 m

LIGHTSTRIPS

Hue Flux valonauhan jatko-osa 2 m

2 metrin lisäosa
Helppo asentaa
Kirkasta puhtaan valkoista valoa
Tarkat Chromasync™-värit
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Essential valonauha 5 m

Valonauha

Hue Essential valonauha 5 m

RGBIC
Mukautettavat valaistusasetukset
Lyhennä sopivan pituiseksi
Ohjaus sovelluksessa ja puhekomennoilla
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Flux valonauhan jatko-osa 10 m

LIGHTSTRIPS

Hue Flux valonauhan jatko-osa 10 m

10 metrin lisäosa
Helppo asentaa
Kirkasta puhtaan valkoista valoa
Tarkat Chromasync™-värit
Kampanja
Lähikuva edestä Hue Flux valonauhan jatko-osa 5 m

LIGHTSTRIPS

Hue Flux valonauhan jatko-osa 5 m

5 metrin lisäosa
Helppo asentaa
Kirkasta puhtaan valkoista valoa
Tarkat Chromasync™-värit
Kampanja
Lähikuva edestä GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

White and color ambiance

GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)

Valkoista valoa ja värivaloa
Jopa 400 luumenia
Lisää ominaisuuksia Hue Bridgen avulla
Kampanja
Lähikuva edestä Centura upotettava kohdevalaisin 3 kpl:n pakkaus

White and color ambiance

Centura upotettava kohdevalaisin 3 kpl:n pakkaus

Mukana GU10-kohdelamppu
Asennusaukko 70 mm
Kääntyvä spotti
Kapea valonsäde
Kampanja
Lähikuva edestä 6 metrin Flux-valonauha

LIGHTSTRIPS

6 metrin Flux-valonauha

Mukautettavat valaistusasetukset ja tehosteet
Tarkka Chromasync™-värisekoitus
Kirkasta, aidosti valkoista valoa
2000 luumenia
Kampanja
Lähikuva edestä Bridge

Hue

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus
1-12/103

Säästä 25 % ostamalla Bridge

Osta Bridge tai Bridge Pro ja säästä enemmän – ja ota käyttöön kaikki Philips Huen ominaisuudet!

Osta Bridge ja vähintään yksi toinen kampanjatuote, niin säästät 25 %.

Kampanja
Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Tukee yli 150 valon ja 50 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin ja MotionAwaren™
Ohjaa koko kodin valaistusta
Salaus Zigbee Trust Centerin avulla

99,99 €

Kampanja
Bridge

Hue

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus

59,95 €

Värikkäitä valaistusideoita kevääseen

Keväällä kodin valaistuksessa käytetään kirkasta valoa, pehmeitä sävyjä ja piristävää tunnelmavaloa.

Olohuone on valaistu vaaleanpunaisen, violetin ja valkoisen valon pehmeillä keväisillä sävyillä.

Saa olohuone puhkeamaan kukkaan

Liukuvärjätyt pehmeät sävyt ja pastellivärit elävöittävät olohuonetta. Tee huoneesta näyttämö laatuajalle ja tärkeille muistoille. On kevät – on show’n aika!

Osta valoja olohuoneeseen
Keittiö ja olohuone valaistuna lämpimän valkoisin sävyin.

Muutoksen tuulia

Tuoreita tuotteita, tuoreita ideoita. Älykäs toiminnallinen valaistus tekee keittiöstä kirkkaamman ja tukee ruuanlaittoa ja luovuutta. Synkronoi valosi musiikin ja kodin virtuaaliavustajan kanssa, niin askareista tulee mukavaa ajanvietettä (vaatii Hue Bridgen).

Osta valoja keittiöön
Nainen rentoutuu sängyllä ja pöytävalaisin luo pehmeitä valkoisen valon sävyjä.

Luovia valaistusasetuksia

Hue-sovelluksen valaistusasetukset tuovat kevään taikaa joka tilaan. Kukkaset-valaistusasetus valaisee pehmeällä valolla, Muisto luo lemmikinsinisiä sävyjä, Lilja vaaleanpunaista ja keltaista valoa ja Meripihkan sävyt lämmintä valoa. Kokeile ja ota selvää!

Tutustu Hue-sovellukseen

Tietoa Kevätalesta

Milloin Kevätale alkaa?

Mitä tuotteita Kevätaleen kuuluu?

Miten pysyn ajan tasalla Philips Hue -tarjouksista ja kampanjoista?

Ehdot

  • Tämä kampanja on voimassa 6. huhtikuuta 2026 klo 23.59 asti.
  • Lisää ostoskoriisi vähintään kaksi (2) kampanjatuotetta, niin saat 15 % alennusta kyseisten kampanjatuotteiden kokonaishinnasta. Jos yksi valitsemistasi tuotteista on Hue Bridge tai Hue Bridge Pro, saat 25 % alennusta kampanjatuotteiden kokonaishinnasta.
  • Alennus lisätään kaikkiin ostoskorissa oleviin kampanjatuotteisiin kassalla osoitteessa https://www.philips-hue.com/fi-fi/products/promotions/spring-lighting-deals.
  • Alennus koskee enintään 25 tuotetta.
  • Kampanja koskee vain varastossa olevia tuotteita, ja kaikki ostot ovat Philips Huen myyntiehtojen alaisia.
  • Jos osa tilauksesta palautetaan, hyvityksestä vähennetään suhteellinen alennus, jos palautus on oikeutettu siihen.
  • Tätä tarjousta ei voida yhdistää muihin tarjouksiin tai alennuskoodeihin osoitteessa www.philips-hue.com.
  • Signify Finland Oy pidättää oikeuden peruuttaa kampanjan milloin tahansa tai muuttaa näitä ehtoja julkaisemalla ne uudelleen.

Lue palautusohjeet

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay