ALE
Tuotepaketti: Langallinen Secure kamera + värivaloa toistava E27-lamppu + Bridge Pro
Lisää turvan tunnetta langallisella Hue Secure kameralla, E27-lampulla ja Bridge Prolla. Älykästä turvaa ja mukautettavaa valaistusta yhdessä kätevässä aloituspakkauksessa.
Nykyinen hinta on 253,74 €, alkuperäinen hinta on 319,97 €
Haluatko tietää, milloin tuote on taas saatavilla?
Rekisteröidy, jos haluat saada sähköpostiviestin, kun tämä tuote on taas saatavilla. Lähetämme tämän sähköpostiviestin vain kerran. Lisätietoja saat tietosuojakäytännöstämme.
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Valkoista valoa ja värivaloa
- A60-lamppu, jopa 1 100 luumenia
- Päästä päähän -salaus
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue Secure-kamera, langallinen
Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Saat tarkan ja selkeän 1080p HD -suoratoiston, voit sytyttää valot tai lähettää hälytyksen mobiililaitteeseesi, kun liikettä havaitaan, tai käynnistää äänihälytyksen Hue-sovellusta napauttamalla. Tämä langallinen kodin valvontakamera on helppo kiinnittää ja asentaa mihin tahansa kotiin.Secure-kamera, langallinen
1 x Hue White and color ambiance A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Tuo kodin suuriin tiloihin kirkasta ja värikästä älyvaloa kahden E27-älylampun avulla. Molempien lamppujen valoteho vastaa perinteistä 100 W:n lamppua, joten niiden avulla on helppo täyttää olohuone, avokeittiö ja muut suuret tilat kauniin värikkäällä valolla.A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
1 x Hue Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muutaBridge Pro
Tekniset tiedot
Tuotepakkauksia, joista saatat pitää
Hue White and color ambiance
Signe gradient -lattiavalaisin
329,99 €
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
159,99 €
Hue
Motion sensor
44,99 €
Hue White and color ambiance
Signe gradient -pöytävalaisin
219,99 €
Hue
Dimmer switch
21,99 €
Hue White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
69,99 €
Hue White ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
49,99 €
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
109,99 €
Hue White and color ambiance
GU10 - älykäs kohdelamppu - (3 kpl)
159,99 €
Hue White and color ambiance
Play-valopalkin tuplapakkaus
139,99 €