1 x Hue Secure-kamera, langallinen

Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Saat tarkan ja selkeän 1080p HD -suoratoiston, voit sytyttää valot tai lähettää hälytyksen mobiililaitteeseesi, kun liikettä havaitaan, tai käynnistää äänihälytyksen Hue-sovellusta napauttamalla. Tämä langallinen kodin valvontakamera on helppo kiinnittää ja asentaa mihin tahansa kotiin.