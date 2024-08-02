Tuki
Lähikuva edestä Tuotepaketti: Langallinen Secure kamera + värivaloa toistava E27-lamppu + Bridge Pro

ALE

Tuotepaketti: Langallinen Secure kamera + värivaloa toistava E27-lamppu + Bridge Pro

Lisää turvan tunnetta langallisella Hue Secure kameralla, E27-lampulla ja Bridge Prolla. Älykästä turvaa ja mukautettavaa valaistusta yhdessä kätevässä aloituspakkauksessa.

Tilapäisesti loppunut varastosta

Haluatko tietää, milloin tuote on taas saatavilla?

Rekisteröidy, jos haluat saada sähköpostiviestin, kun tämä tuote on taas saatavilla. Lähetämme tämän sähköpostiviestin vain kerran. Lisätietoja saat tietosuojakäytännöstämme.

Philips Huen tietosuojailmoitus
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • A60-lamppu, jopa 1 100 luumenia
  • Päästä päähän -salaus
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Näytä kaikki tuotetiedot

Tämän tuotepaketin sisältö

Lähikuva edestä Hue Secure-kamera, langallinen

1 x Hue Secure-kamera, langallinen

Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Saat tarkan ja selkeän 1080p HD -suoratoiston, voit sytyttää valot tai lähettää hälytyksen mobiililaitteeseesi, kun liikettä havaitaan, tai käynnistää äänihälytyksen Hue-sovellusta napauttamalla. Tämä langallinen kodin valvontakamera on helppo kiinnittää ja asentaa mihin tahansa kotiin.

Secure-kamera, langallinen
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

1 x Hue White and color ambiance A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm

Tuo kodin suuriin tiloihin kirkasta ja värikästä älyvaloa kahden E27-älylampun avulla. Molempien lamppujen valoteho vastaa perinteistä 100 W:n lamppua, joten niiden avulla on helppo täyttää olohuone, avokeittiö ja muut suuret tilat kauniin värikkäällä valolla.

A67 - E27-älylamppu - 1 600 lm
Lähikuva edestä Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta

Bridge Pro

