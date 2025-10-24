Hue Bridge
Älykkään Philips Hue ‑valaistusjärjestelmän komentokeskuksena toimiva Hue-silta mahdollistaa jopa 50 valaisimen ja lisävarusteen liittämisen ja ohjaamisen. Muodostettuasi yhteyden siltaan voit Hue-sovelluksen kautta määrittää muun muassa rutiineja, ajastimia ja mukautettuja valaistusasetuksia.
Nykyinen hinta on 59,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Yksinkertainen asennus
- Älykäs ohjaus
- Liitä jopa 50 valaisinta
- Ääniohjaus
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Materiaali
Synteettinen