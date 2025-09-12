*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Langallinen Secure-kamera, jossa pöytäteline
Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Hanki tarkka, selkeä 1080p HD -suoratoisto, sytytä valot tai lähetä hälytys mobiililaitteeseesi, kun liikettä tai ääntä havaitaan, ja paljon muuta. Tämä langallinen kodin valvontakamera sisältää pöytätelineen, joten voit sijoittaa sen helposti mihin tahansa kotonasi.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Päästä päähän -salaus
- 1080p HD -video
- Kytketään pistorasiaan
- Mukana teline
Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla
Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.
Valvo kotiasi
Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).
Tee kodistasi asutun näköinen
Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta