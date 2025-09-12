Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Hanki tarkka, selkeä 1080p HD -suoratoisto, sytytä valot tai lähetä hälytys mobiililaitteeseesi, kun liikettä tai ääntä havaitaan, ja paljon muuta. Tämä langallinen kodin valvontakamera sisältää pöytätelineen, joten voit sijoittaa sen helposti mihin tahansa kotonasi.