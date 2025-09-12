Tuki
Lähikuva edestä Hue Secure-kamera, jossa paristo

Secure-kamera, jossa paristo

Anna Philips Huen valvoa kotiasi puolestasi. Hanki tarkka, selkeä 1080p HD -suoratoisto, sytytä valot tai lähetä hälytys mobiililaitteeseesi, kun liikettä tai ääntä havaitaan, ja paljon muuta. Tämä langaton kodin valvontakamera on helppo kiinnittää ja asentaa mihin tahansa kotiin.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Päästä päähän -salaus
  • 1080p HD -video
  • Paristokäyttöinen
  • Mukana seinäteline
Tuoteoppaat
Saat tämän kaiken Philips Hue Bridgen avulla

Hue Bridge tarjoaa kattavan valikoiman älykodin turvaominaisuuksia: valo- ja äänihälytykset, läsnäolovaikutelman automaation sekä mahdollisuuden laajentaa kodin turvallisuutta tai älyvalaistusta.

Valvo kotiasi

Secure-kamera lähettää ilmoituksen suoraan mobiilaitteeseesi, kun se havaitsee liikettä. Luo Activity- tai Package -alueita, jotta saat hälytyksen sen mukaan, mikä liikkeen laukaisee (onko se esimerkiksi ihminen, eläin, ajoneuvo tai paketti).

Tee kodistasi asutun näköinen

Käytä Secure-kameraa ja läsnäolovaikutelman automaatiota kaksisuuntaisen puhetoiminnon kanssa kotisi turvallisuuden parantamiseksi – ja mielenrauhan saavuttamiseksi.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

