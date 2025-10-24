Smart button -älypainike
Tällä pienellä ohjauspainikkeella on suuri vaikutus. Yhdellä napsautuksella voit ohjata valoja, ja pitämällä ohjauspainikkeen painettuna voit himmentää tai kirkastaa valoja. Ja mikä parasta: valot syttyvät suositeltuun väriin ja kirkkauteen kellonajan mukaan.
Nykyinen hinta on 19,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Vaatii Hue Bridgen
- Ohjaa valaistusta yhdellä painalluksella
- Valon asetus vuorokauden ajan mukaan
- Mukautettavat toiminnot
- Joustava langaton asennusratkaisu
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Silikoni
Synteettinen