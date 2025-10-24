Tuki
Lähikuva edestä Hue Smart button -älypainike

Smart button -älypainike

Tällä pienellä ohjauspainikkeella on suuri vaikutus. Yhdellä napsautuksella voit ohjata valoja, ja pitämällä ohjauspainikkeen painettuna voit himmentää tai kirkastaa valoja. Ja mikä parasta: valot syttyvät suositeltuun väriin ja kirkkauteen kellonajan mukaan.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Vaatii Hue Bridgen
  • Ohjaa valaistusta yhdellä painalluksella
  • Valon asetus vuorokauden ajan mukaan
  • Mukautettavat toiminnot
  • Joustava langaton asennusratkaisu
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Silikoni

    Synteettinen

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Kytkin

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay