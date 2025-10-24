2 kpl:n paketti E14
Kaksi perinteistä kynttilälamppua saavat älypäivityksen. Nämä valkoisen valon tuhansia sävyjä lämpimästä viileään tuottavat, välittömän himmennyksen mahdollistavat ja E14-vakiokannoilla varustetut lamput luovat oikean valaistuksen joka hetkeen.
Nykyinen hinta on 59,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 2 x E14-polttimo
- Lämpimästä viileään valkoista valoa
- Himmennettävä
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
39x117