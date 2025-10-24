Adore Bathroom -kohdevalaisin
Philips Hue White Ambiance Adore -spottivalaisin muodostaa kolme valopistettä huonetta kirkastamaan. Sisäänrakennetut valaistusvaihtoehdot auttavat virkistäytymään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 179,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli