Philips Hue White ambiance Adore -peililampun klassisen ohut muotoilu sopii jokaiseen kylpyhuoneeseen. Voit ohjata Hue-himmentimellä valaistusvaihtoehtoja, jotka auttavat virkistymään, keskittymään, lukemaan tai rentoutumaan. Valitse täydellinen valaistus meikkausta ja laittautumista varten. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.