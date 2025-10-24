Adore Bathroom -peilivalaisin
Philips Hue Adore -seinävalaisimessa kohtaavat nykyaikaiset toiminnot ja ohut, klassinen muotoilu. Valaisimen valossa voit virkistäytyä, keskittyä, lukea ja rentoutua sopivassa valaistuksessa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kun lisäät Philips Hue Bridgen, saat käyttöön lisää toimintoja.
Nykyinen hinta on 219,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli