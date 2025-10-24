Philips Hue Adore -seinävalaisimessa kohtaavat nykyaikaiset toiminnot ja ohut, klassinen muotoilu. Valaisimen valossa voit virkistäytyä, keskittyä, lukea ja rentoutua sopivassa valaistuksessa. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Kun lisäät Philips Hue Bridgen, saat käyttöön lisää toimintoja.