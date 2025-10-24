Adore Bathroom -peilivalaisin
Philips Hue White Ambiance Adore -seinävalaisin yhdistää klassista muotoilua nykyaikaiseen toiminnallisuuteen. Valaistusvaihtoehtojen avulla voit lukea, rentoutua, virkistäytyä ja keskittyä. Mukana tulevan Hue Dimmer switchin ja Hue Bluetooth -sovelluksen avulla ohjaus käy nopeasti. Lisäominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä laitteen Philips Hue Bridgeen. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.
Nykyinen hinta on 159,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli