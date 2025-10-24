Philips Hue White Ambiance Adore -seinävalaisin yhdistää klassista muotoilua nykyaikaiseen toiminnallisuuteen. Valaistusvaihtoehtojen avulla voit lukea, rentoutua, virkistäytyä ja keskittyä. Mukana tulevan Hue Dimmer switchin ja Hue Bluetooth -sovelluksen avulla ohjaus käy nopeasti. Lisäominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä laitteen Philips Hue Bridgeen. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.