Adore Bathroom -peilivalo
Philips Hue White Ambiance Adore -peililamppu luo kauniin valotehosteen eikä jätä ikäviä varjoja. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon jokaiseen tilanteeseen, mikä auttaa keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan.
Nykyinen hinta on 229,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli