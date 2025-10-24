Valkoisen Philips Hue White Ambiance Amaze -riippuvalaisimen omaperäinen muotoilu sopii jokaiseen keittiöön tai ruokailutilaan. Se tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti Bluetoothin tai mukana tulevan Hue Dimmer switchin avulla. Ota käyttöön lisää älyvalaistustoimintoja yhdistämällä tuote Hue Bridgeen. Valaisin voidaan asentaa vaakasuuntaan peilin yläpuolelle. Jos haluat vielä enemmän vaihtoehtoja, asenna kaksi valaisinta pystysuuntaan peilin sivuille.