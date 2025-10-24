Tuki
Being Hue pendant light, circular aluminium shape with a matte finish, suspended by cables, illuminated ring visible.

ALE

Being-riippuvalaisin

Valitsemalla kotiisi valkoisen Philips Hue Being -riippuvalaisimen voit hallita valaistusta helposti vuorokauden ympäri. Himmenninkytkimellä voit valita oikean valon rentoutumiseen, lukemiseen, keskittymiseen ja virkistymiseen

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Sisältää himmentimen
  • Integroitu LED
  • Alumiini
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Alumiini

  • Materiaali

    Metalli

    Muovi

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay