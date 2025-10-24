Buckram-kohdevalaisin
Valkoinen Philips Hue White Ambiance Buckram -spottivalaisin tuo päivän askareisiin sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Säädä spottivalaisin korostamaan huoneen tärkeät kohdat. Nopeuta ohjausta Bluetoothilla ja ota käyttöön lisää älyvalaistusominaisuuksia yhdistämällä valaisin Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 59,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli