Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Buckram-kohdevalaisin

Buckram-kohdevalaisin

Valkoinen Philips Hue White Ambiance Buckram -spottivalaisin tuo päivän askareisiin sekä lämmintä että viileää valkoista valoa. Säädä spottivalaisin korostamaan huoneen tärkeät kohdat. Nopeuta ohjausta Bluetoothilla ja ota käyttöön lisää älyvalaistusominaisuuksia yhdistämällä valaisin Hue Bridgeen.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Mukana GU10-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay