Buratto-kohdevalaisin
Philips Hue white ambiance Buratto -tunnelmaspottivalaisimissa on langaton himmennin ja valkoista valoa tuottava GU10 LED -lamppu, jonka valo auttaa sinua rentoutumaan, lukemaan, keskittymään ja virkistymään. Luonnollisen valkoinen valo sopii kaikkiin päivän rutiineihin.
Nykyinen hinta on 47,97 €, alkuperäinen hinta on 79,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Hue Bridge käytössä
- Sisältää himmentimen
- GU10
- Alumiini
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Alumiini
Materiaali
Metalli