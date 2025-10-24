Cher-riippuvalaisin
Valkoisen Philips Hue White Ambiance Cher -riippuvalaisimen lämpimästä viileään muuttuvassa valkoisessa valossa voit lukea, rentoutua, keskittyä tai ladata akkujasi koko päivän ajan. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Philips Hue Bridgen avulla saat käyttöön vielä lisää älyvalaistustoimintoja.
Nykyinen hinta on 269,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen