Valkoisen Philips Hue White Ambiance Cher -riippuvalaisimen lämpimästä viileään muuttuvassa valkoisessa valossa voit lukea, rentoutua, keskittyä tai ladata akkujasi koko päivän ajan. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Philips Hue Bridgen avulla saat käyttöön vielä lisää älyvalaistustoimintoja.