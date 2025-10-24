ALE
Devote-riippuvalaisin
Philips Hue White Ambiance Devote -riippuvalaisimen linjakas muotoilu luo tuhansia eri valkoisen sävyjä lämpimästä viileään valoon. Ohjaa vaivattomasti Bluetoothin avulla. Hue Bridgen avulla saat käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot.
Nykyinen hinta on 63,96 €, alkuperäinen hinta on 79,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana E27-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli