Devote-riippuvalaisin
Yhdistä Philips Hue -järjestelmään Philips Hue White Ambiance Devote ‑riippuvalaisin. Sen luonnollisen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Voit kohdistaa valon sinne, missä sitä eniten tarvitset.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- E27
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli