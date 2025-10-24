Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Explore-lattiavalaisin

ALE

Explore-lattiavalaisin

Yhdistä Philips Hue White Ambiance Explore ‑jalkalamppu Philips Hue -järjestelmääsi. Sen luonnollisen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Voit kohdistaa valon sinne, missä sitä eniten tarvitset.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Sisältää himmentimen
  • E27
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Lasi

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay