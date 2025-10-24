Musta Philips Hue White Ambiance Fair -riippuvalaisin muodostaa sekä ylös- että alaspäin suuntautuvan valokuvion, joka tarjoaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa ja päivän toimintoja tukevia sisäänrakennettuja valaistusvaihtoehtoja. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla. Lisää älyvalaistustoimintoja saat käyttöön yhdistämällä tuotteen Hue Bridgeen.