Phoenix-riippuvalaisin
Himmennettävän Philips Hue Phoenix -kattovalaisimen lämpimästä viileään ulottuvat valkoisen LED-valon sävyt sopivat päivän jokaiseen hetkeen. Kun valaisin liitetään hue bridgen (ei sisälly toimitukseen) kautta kodin Wi-Fi-verkkoon, sitä voi ohjata kätevästi älylaitteella.
Nykyinen hinta on 349,00 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
- Ääniohjaus*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli