ALE
Pillar-kohdevalaisin kahdella spotilla
Lisää Philips Hue -järjestelmään valkoinen Philips Hue Pillar -tunnelmakohdevalaisin. Luonnollinen valkoinen valo antaa energiaa ja auttaa heräämään, keskittymään, lukemaan ja rentoutumaan. Laadukas kohdevalaisin on kestävä ja suunniteltu hyvällä maulla.
Nykyinen hinta on 104,30 €, alkuperäinen hinta on 149,00 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Sisältää himmentimen
- GU10
- Musta
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli