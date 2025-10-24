Mustalla Philips Hue White Ambiance Pillar -kaksoisspottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla, tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.