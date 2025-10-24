Pillar-kohdevalaisin kahdella spotilla
Mustalla Philips Hue White Ambiance Pillar -kaksoisspottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti mukana tulevan Hue Dimmer switchin tai Bluetoothin avulla, tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.
Nykyinen hinta on 159,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Sisältää Dimmer switch -himmenninkytkimen
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli