Tuki
Lähikuva edestä Hue White ambiance Pillar-kohdevalaisin

Pillar-kohdevalaisin

Mustalla Philips Hue White Ambiance Pillar -spottivalaisimella tuot sekä lämmintä että viileää valkoista valoa kotisi kaikkiin huoneisiin. Ohjaa nopeasti Bluetoothin avulla tai ota käyttöön kaikki älyvalaistustoiminnot Philips Hue Bridgen avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White ambiance
  • Mukana GU10-ledilamppu
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Metalli

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay