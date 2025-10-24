Runner-kohdevalaisin
Säädettävällä päällä varustettu valkoinen Philips Hue White Ambiance Runner -spottivalaisin antaa sinun kohdistaa sekä lämmintä että viileää valkoista valoa huoneen kaikkiin nurkkiin. Tehosta päivän rutiineja sisäänrakennettujen valaistusvaihtoehtojen avulla ja nopeuta ohjausta Bluetoothilla. Lisäominaisuuksia saat käyttöön yhdistämällä valaisimen Hue Bridgeen.
Nykyinen hinta on 69,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli