2 spotin Centris-kattovalaisin
Yksi valaisin tarjoaa sekä käytännön valon että tunnelmavalaistuksen. Mustassa Centriksessä on kiinteä kattovalo ja kaksi kohdevalaisinta, jotka voi suunnata yksilöllisesti. Voit valita valaisimen jokaisen lampun värin miljoonista vaihtoehdoista ja luoda ainutlaatuisen ilmeen.
Nykyinen hinta on 309,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli