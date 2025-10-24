ALE
Aloituspakkaus: 2 E27-älylamppua (800) + himmenninkytkin
Philips Hue White and Color Ambiance E27 ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue-sillan, jonka ansiosta saat käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita valaistusta sovelluksella, puheella tai pakkaukseen sisältyvällä kytkimellä.
Nykyinen hinta on 104,97 €, alkuperäinen hinta on 149,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Jopa 800 luumenia*
- Valkoista ja värikästä valoa
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Sisältää himmentimen
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
60x110