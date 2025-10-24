Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppu + Dimmer switch

Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää kolme värillistä älylamppua ja Hue Bridgen, jonka avulla voit hallita valaistustasi sekä muodostaa yhteyden Hue-sovellukseen ja käyttää sen lukemattomia ominaisuuksia.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Valkoista ja värikästä valoa
  • Älykäs ohjaus
  • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
  • Sisältää Hue Bridgen
Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    50x58

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

