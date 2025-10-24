Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppu + Dimmer switch
Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää kolme värillistä älylamppua ja Hue Bridgen, jonka avulla voit hallita valaistustasi sekä muodostaa yhteyden Hue-sovellukseen ja käyttää sen lukemattomia ominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 189,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Valkoista ja värikästä valoa
- Älykäs ohjaus
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
- Sisältää Hue Bridgen
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58