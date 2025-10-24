Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button
Philips Hue White and Color Ambiance GU10 ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jonka ansiosta saat käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita valaistusta sovelluksella, äänikomennoin tai pakkaukseen sisältyvällä Hue Smart Button -kytkimellä.
Nykyinen hinta on 189,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Hue Bridge käytössä
- Valkoista ja värikästä valoa
- Sisältää Hue Bridgen
- Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
- Smart button -älypainike mukana
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x58