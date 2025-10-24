Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button

Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua + Smart button

Philips Hue White and Color Ambiance GU10 ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jonka ansiosta saat käyttöösi lähes rajattomat valaistusvaihtoehdot. Voit hallita valaistusta sovelluksella, äänikomennoin tai pakkaukseen sisältyvällä Hue Smart Button -kytkimellä.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Lataa tuotetiedote

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Hue Bridge käytössä
  • Valkoista ja värikästä valoa
  • Sisältää Hue Bridgen
  • Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoin*
  • Smart button -älypainike mukana
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Polttimon mitat

  • Mitat (L x K x S)

    50x58

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Kytkin

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay