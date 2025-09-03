Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua

Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua

Lisää tunnelmallista värivaloa mihin tahansa huoneeseen Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksella. Pakkaus sisältää 3 värivaloa toistavaa älylamppua ja Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi kokonaisvaltaisen ohjauksen, yhteyden Hue-sovellukseen sekä lukemattomia ominaisuuksia.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • ±10 vuoden käyttöikä
  • Langaton himmennys
  • Sisältää Philips Hue Bridge
  • Valkoista valoa ja värivaloa
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

