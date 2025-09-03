*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Aloituspakkaus: 3 älykästä GU10-kohdelamppua
Lisää tunnelmallista värivaloa mihin tahansa huoneeseen Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksella. Pakkaus sisältää 3 värivaloa toistavaa älylamppua ja Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi kokonaisvaltaisen ohjauksen, yhteyden Hue-sovellukseen sekä lukemattomia ominaisuuksia.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- ±10 vuoden käyttöikä
- Langaton himmennys
- Sisältää Philips Hue Bridge
- Valkoista valoa ja värivaloa
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
50x57x50 mm