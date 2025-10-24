Aloituspakkaus E27
Philips Hue White and color ambiance ‑aloituspakkauksen avulla voit luoda tunnelmallisen värimaailman mihin tahansa huoneeseen. Pakkaus sisältää kaksi värillistä älylamppua ja Hue-sillan, jonka avulla voit hallita valaistustasi sekä muodostaa yhteyden Hue-sovellukseen ja käyttää sen lukemattomia ominaisuuksia.
Nykyinen hinta on 149,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Valkoista ja värillistä valoa
- Sisältää Hue Bridge -sillan
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
Tekniset tiedot
Polttimon mitat
Polttimon mitat
Mitat (L x K x S)
62x110