Tuo kotiisi väriä Hue Argentalla. Sopii etenkin olo- ja makuuhuoneeseen. Ohjaa yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteydellä: sytytä ja sammuta valot, himmennä valaistusta ja määritä valaistusasetuksia. Voit myös muodostaa yhteyden Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi kaikki ominaisuudet.