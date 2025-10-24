Argenta-kohdevalaisin
Luo täydellinen tunnelma Hue Argentalla. Sopii etenkin tausta- ja korostusvalaistukseen olo- ja makuuhuoneessa. Ohjaa yhden huoneen valaistusta Bluetooth-yhteydellä tai muodosta yhteys Hue-siltaan, jotta saat käyttöösi älyvalaistuksen kaikki ominaisuudet.
Nykyinen hinta on 259,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Mukana GU10-ledilamppu
- Bluetooth-ohjaus sovelluksella
- Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
- Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Metalli