Tuki
White rectangular pendant light with matte finish, suspended by two wires, emitting a subtle pink glow along the underside.

Ensis-riippuvalaisin

Ensis-riippuvalaisin on muotoiltu ohueksi ja sen valo suuntautuu ylös- ja alaspäin, joten voit käyttää sitä niin työ- kuin tunnelmavalaisimenakin. Toimii erillisenä valona tai osana älyvalaistusjärjestelmää Hue-sillan avulla.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • Bluetooth-ohjaus sovelluksella
  • Ohjaus sovelluksella tai äänellä*
  • Lisää ominaisuuksia Hue-sillan avulla
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Alumiini

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay