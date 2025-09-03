Astu älyvalaistuksen maailmaan tällä Philips Hue Essential -aloituspakkauksella. Se sisältää kolme värivaloa ja valkoisen valon sävyjä toistavaa lamppua, jonka valon sävyä voit helposti muuttaa lämpimästä viileän valkoiseksi valoksi. Luo täydellinen tunnelma tasaisella himmennyksellä, miljoonilla väreillä ja asiantuntijoidemme suunnittelemilla valaistusasetuksilla – tai luo omasi! Pakkaus sisältää Hue Bridgen, jolla saat käyttöösi lähes rajattomat vaihtoehdot valaistukseen. Ohjaa valoja äänelläsi, sovelluksella tai millä tahansa älytarvikkeella.