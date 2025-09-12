*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
Hue Festavia globe -lamppu, 2 kpl:n pakkaus (vaihto)
Luo viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan. Nämä särkymättömät pallolamput tuottavat täyteläistä värillistä tai valkoista valoa, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Turvallisen matalajännitejärjestelmän ansiosta voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 2 lightguide-lamppua
- Särkymätön
- Kirkkaat 50 lumenin lamput
- Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Materiaali
Synteettinen