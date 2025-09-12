Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Hue Festavia globe -lamppu, 2 kpl:n pakkaus (vaihto)

Hue Festavia globe -lamppu, 2 kpl:n pakkaus (vaihto)

Luo viihtyisää hehkua tai värikäs juhlatunnelma terassille, kuistille tai mihin tahansa ulkotilaan. Nämä särkymättömät pallolamput tuottavat täyteläistä värillistä tai valkoista valoa, halusitpa luoda liukuvärin tai leikkiä animoiduilla valotehosteilla. Turvallisen matalajännitejärjestelmän ansiosta voit kytkeä ne mukana toimitetulla virtalähteellä olemassa olevaan pistorasiaan.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 2 lightguide-lamppua
  • Särkymätön
  • Kirkkaat 50 lumenin lamput
  • Liukuvärjätty valkoinen valo ja värivalo
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuoteoppaat

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Polttimo

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay