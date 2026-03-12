Hue Play lattiavalaisin, pieni

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Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Hue Play lattiavalaisin, pieni
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Tietoja Hue Play lattiavalaisin, pieni

Play-lattiavalaisin on täydellinen ensiaskel Hue-viihdevalaistuksen maailmaan. Synkronoi se elokuvien, pelien ja musiikin kanssa, niin valaisin luo seinälle värikkäitä liukuväritehosteita, jotka vastaavat näytön sisältöä. Lisää viihdealueellesi vielä useampia Hue-valoja ja nauti todella mukaansatempaavasta viihdevalaistuskokemuksesta Chromasyncin tarkan värisovituksen ansiosta. Kapea, 122 cm korkea Play-lattiavalaisin sopii esimerkiksi TV-tason kummallekin puolelle, olohuoneen nurkkaukseen tai sohvan taakse.

  • Liukuvärjätty RGBWWIC-valotehoste
  • Tarkka värien vastaavuus Chromasync-teknologialla
  • Suunniteltu helposti sijoitettavaksi
  • Yhdistä HDMI sync boxilla tai TV-sovelluksella
  • Ohjaus ja mukautus Hue Bridgen avulla
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