Kannettava Go-valaisin
Lisää järjestelmääsi valkoista ja värillistä valoa tuottava Philips Hue Go-valaisin. Tyylikkäästi muotoillussa Go-valaisimessa on läpinäkyvä kotelo. Helposti kannettava valaisimen toiminta-aika akkuvirralla on jopa 3 tuntia. Valaisinta voi ohjata langattomasti Hue-järjestelmän kautta tai sen omalla painikkeella.
Nykyinen hinta on 79,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Integroitu LED
- White
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
- Ääniohjaus*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Synteettinen