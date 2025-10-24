Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Kannettava Go-valaisin

Kannettava Go-valaisin

Lisää järjestelmääsi valkoista ja värillistä valoa tuottava Philips Hue Go-valaisin. Tyylikkäästi muotoillussa Go-valaisimessa on läpinäkyvä kotelo. Helposti kannettava valaisimen toiminta-aika akkuvirralla on jopa 3 tuntia. Valaisinta voi ohjata langattomasti Hue-järjestelmän kautta tai sen omalla painikkeella.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Integroitu LED
  • White
  • Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
  • Ääniohjaus*
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Synteettinen

Kestävyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay