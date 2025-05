Lisää älyvaloa minne haluat tämän kannettavan valkoisen älyvalaisimen avulla. Valaisin on suunniteltu ulkokäyttöön, ja siinä on salvianvihreä silikonikahva, jonka avulla valaisin on helppo siirtää haluttuun paikkaan – vaikka sisälle lukuvaloksi tai ulos illallispöytään.