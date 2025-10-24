Tuki
Lähikuva edestä Hue White and color ambiance Lightstrip Plus V3 -valonauhan perusosa

Lightstrip Plus V3 -valonauhan perusosa

Lisää Philips Hue -järjestelmään LightStrip Plus, niin voit luoda tyylikkään tunnelman baaripöytien tai kaappien alle tai viihdejärjestelmien taakse. Lightstrip Plus on joustava, leikattavissa ja jatkettavissa tarpeen mukaan.

Tuotetta ei ole enää saatavilla

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • White and color ambiance
  • Vaatii Hue Bridgen
  • 1 x 2 metrin valonauha
  • 1 x virtalähde
  • Valkoista ja värillistä valoa
Näytä kaikki tuotetiedot
Find your product manual

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    White

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay