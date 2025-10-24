Lightstrip Plus V3 -valonauhan perusosa
Lisää Philips Hue -järjestelmään LightStrip Plus, niin voit luoda tyylikkään tunnelman baaripöytien tai kaappien alle tai viihdejärjestelmien taakse. Lightstrip Plus on joustava, leikattavissa ja jatkettavissa tarpeen mukaan.
Nykyinen hinta on 79,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White and color ambiance
- Vaatii Hue Bridgen
- 1 x 2 metrin valonauha
- 1 x virtalähde
- Valkoista ja värillistä valoa
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
White
Materiaali
Silikoni