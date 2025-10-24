ALE
Fuzo-pylväsvalaisin ulkokäyttöön
Nyt voit laajentaa Huen ulkotiloihin. Fuzo-pylväsvalaisin voidaan liittää Hue-siltaan, jolloin saat käyttöön kaikki ominaisuudet, kuten poissa kotoa -hallinnan ja ajastamisen. Valaisin tervehtii kotiin tulijaa tehokkaalla valolla. Hue-silta on hankittava erikseen.
Nykyinen hinta on 95,99 €, alkuperäinen hinta on 119,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- White
- Vaatii Hue Bridgen
- Integroitu LED
- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)
- Verkkovirtakäyttöinen
- Älykäs ohjaus Hue Bridge -sillan avulla*
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Metalli