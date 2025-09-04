Tuki
  • Chromasync™-värisekoitus
  • Kirkasta puhtaan valkoista valoa
  • Leikattava, jatkettava, uudelleenkäytettävä

Uudista ulkotilojesi ilme sirolla valonauhalla

Philips Hue valonauhat – kirkkaampia, näyttävämpiä ja parempia kuin koskaan.
Huippuluokan teknologian ja joustavan rakenteen ansiosta voit luoda tunnelmaa värivalolla, ottaa käyttöön upeita ominaisuuksia ja asettaa kirkasta toiminnallista valaistusta.   

Flux- ja OmniGlow-valonauhoja.
Makuuhuone, joka on valaistu sängyn alle sekä katto- ja seinäsyvennyksiin sijoitettujen, seinän maalaavan vaikutelman tuottavien valonauhojen vaaleanpunaisella ja lämpimän valkoisella epäsuoralla valolla.

Koristele ja elävöitä jokaista sisätilaa

Aseta hetkeen sopivaa värivaloa tai puhtaan valkoisia sävyjä ja luo täydellinen tunnelma epäsuoralla hehkulla, joka valaisee seinät, lattiat ja katon. Chromasync™-teknologian ansiosta värit täsmäävät keskenään tarkasti, mikä saa aikaan yhtenäistä gradienttivaloa joka kulmaan. Tee tilasta omannäköisesi upeilla valaistusasetuksilla ja dynaamisilla tehosteilla, jotka vastaavat joka tunnelmaa ja hetkeä. Leikkaa ne sopiviksi minne tahansa – kulmista seiniin ja katoista portaisiin.  

Keittiö, joka on valaistu työtasojen alle sekä katto- ja seinäsyvennyksiin sijoitettujen, seinän maalaavan vaikutelman tuottavien valonauhojen kirkkaan valkoisella epäsuoralla valolla.

Kirkasta ja puhtaan valkoista valoa

Valaise kodin joka kohta kirkkaalla, erittäin kirkkaalla ja puhtaan valkoisella valolla. Valonauhoissa on erilliset valkoiset ja lämpimän valkoiset LED-valot, ja ne tuottavat erittäin puhtaita valkoisen valon sävyjä. Valonauhassa on todella tehokas 6 000 luumenin valovirta, joten saat upean seinät maalaavan valotehosteen sekä toiminnallista valaistusta, joka tukee keskittymisessä ja päivän askareissa. Luo luonnonvalon tunne sisätiloissa täyden spektrin päivänvalon avulla. Nauti laajasta valkoisen valon kirjosta aina lämpimän kellertävistä valkoisista viileän sinisiin sävyihiin.   

Pariskunta istuu sohvalla olohuoneessa, jonka nurkat ja kattolinjat on valaistu OmniGlow valonauhan suoralla valolla.

Ensluokkainen valo, joka on tehty esiteltäväksi

OmniGlow valonauha tarjoaa ensiluokkaisen valaistuskokemuksen. Valonauhassa on OmniGlow-teknologia ja suojakuori, joka kätkee LED-valojen "pisteet", joten saat erittäin yhtenäisen, tasaisen valon. OmniGlow on riittävän näyttävä käytettäväksi suorana valaistuksena, jolloin siitä tulee huoneesi katseenvangitsija. LED-nauhan korkea valovirta tekee siitä erinomaisen vaihtoehdon toiminnalliseen valaistukseen. Sen edistynyt 16-bittinen siru tuottaa erittäin sujuvia ja luonnollisia dynaamisia tehosteita, jotka luovat jokaiseen sisätilaan mukaansatempaavan vaikutelman.

Pariskunta istuu sohvalla katsoen televisiota Hue Flux -nauhasta tulevan epäsuoran vaaleanpunaisen valon ympäröimänä. Mies ohjaa valoja älypuhelimensa Hue-sovelluksella.

Kattava ja vaivaton ohjaus 

Halusitpa sitten luoda upeaa valoa takapihan juhliin, asettaa tunnelmaan sopivan tehosteen terassilla nautittavalle illalliselle tai ihan vain luoda toiminnallista valaistusta – voit tehdä kaiken vaivattomasti Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla. Integroi valonauhat kaikkiin Philips Hue -valaisimiin, -lamppuihin ja -tarvikkeisiin Hue Bridge Prolla. Bridge Pron avulla voit myös ohjata valonauhaasi koko kodissa mistä päin maailmaa tahansa ja ajastaa automaatioita.   

Tutustu Hue-sovellukseen

