Play gradient lightstrip PC:lle

Play gradient lightstrip PC:lle

Hanki reaktiiviset ja värikkäät liukuvärivalot pelikokoonpanoasi varten! Kiinnitä Hue Play gradient lightstrip 24–27-tuumaisen kolmen näytön asennuksen takaosaan mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Aloita synkronointi Hue Sync -työpöytäsovelluksessa, niin valaistus muuttuu pelin tapahtumien mukaan.

Pituus

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Kolmelle 24–27 tuuman näytölle
  • Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
  • Yhdistelee valkoista valoa ja värivaloa
  • Edellyttää Hue Bridge
Reaktiivinen kehämainen valotehoste

Astu hahmosi maailmaan ja nauti loistavan värikkäästä, rohkeasti mukaansatempaavasta pelielämyksestä.

Reaktiivinen kehämainen valotehoste

Ohjaa työpöytäsovelluksella

Hue Sync -työpöytäsovelluksella voit synkronoida PC:ille tarkoitetun Play Hue Play gradient lightstrip for PC -valonauhan näyttösi sisällön kanssa.¹

Tee kokemuksesta omannäköisesi

Tee kokemuksesta omannäköisesi

Vaihda tyyliä, muuta voimakkuutta ja luo sovelluksessa pikakomentoja, joilla voit tuottaa jokaisella pelikerralla henkilökohtaisen elämyksen.

Ei toimi DRM-suojatun sisällön kanssa.

Laajennettu PDP-varaosien saatavuus

Tähän tuotteeseen saatavilla olevat varaosat

Etsitkö varaosia tähän tuotteeseen? Hae korvaavia virtajohtoja, kiinnikkeitä ja muita tarvikkeita, joilla saat valosi taas toimintakuntoon.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitkä ovat Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan kokovaihtoehdot?

Toimitetaanko Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan mukana kiinnikkeet, joilla se voidaan kiinnittää televisioon tai näyttöön?

Mitä tarvitsen Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan synkronoimiseksi television tai tietokoneen kanssa?

Voinko lisätä Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan viihdealueeseeni?

Minkä kokoisen Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan tarvitsen?

Voinko kytkeä Play Hue Play gradient lightstrip -valonauhan Hue Sync Boxin tai Play-valopalkin virtalähteeseen?

Mitä minun pitäisi tehdä, jos näyttöni on Play gradient lightstrip for PC -valonauhan kokovaihtoehtojen välillä?

Kuinka paljon tilaa näytön tai television takaosan ja sen takana olevan seinän välille pitää jättää optimaalisen valovaikutelman varmistamiseksi?

Mitä hyötyä on Philips Hue -aloituspakkauksen ostamisesta?

Miksi Play gradient lightstrip for PC -valonauhasta ei ole saatavilla versiota kahden näytön kokoonpanoihin?

Mitä minun pitäisi tehdä, jos valonauhani ei muodosta yhteyttä Bridgeen?

Mitä minun pitäisi tehdä, jos valonauhani ei syty kokonaan?

Miten voin parantaa Play gradient lightstrip for PC -valonauhan suorituskykyä pelatessa?

Philips Hue -tuoteperhe

Etkö löytänyt etsimääsi vastausta?

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Väri(t)

    White

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valon ominaisuudet

Valosarja/valonauha

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput).

