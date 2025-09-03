Tuki
Lähikuva edestä LIGHTSTRIPS Play gradient lightstrip PC:lle

Play gradient lightstrip PC:lle

Hanki reaktiiviset ja värikkäät liukuvärivalot pelikokoonpanoasi varten! Kiinnitä Hue Play gradient lightstrip 24–27-tuumaisen kolmen näytön asennuksen takaosaan mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Aloita synkronointi Hue Sync -työpöytäsovelluksessa, niin valaistus muuttuu pelin tapahtumien mukaan. Hue Bridge sisältyy toimitukseen.

Pituus

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Kolmelle 24–27 tuuman näytölle
  • Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
  • Yhdistelee valkoista valoa ja värivaloa
  • Sisältää Hue Bridgen
image by anonymous containing Purple, Entertainment, Gadget, Automotive design, Television set

Inspiroivaa valaistusta

Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue

image by anonymous containing Purple, Entertainment, Gadget, Automotive design, Television set

image by adamleonpeters containing Plant, Output device, Interior design, Table, Television set

image by anonymous containing Computer, Table, Personal computer, Furniture, Computer desk

Huippuluokan valoelämys

Huippuluokan valoelämys

Nauti täyteläisen ja laadukkaan valon saumattomista liukuvärisävyistä. Jokainen valonauhan väri sulautuu luonnollisesti toiseen ja luo ainutlaatuisen vaikutelman.

Tehty näytöille

Play Gradient Lightstrip -valonauha, joka taipuu helposti kulmien ympäri, kiinnitetään yhden tai kolmen näytön kokoonpanon takaosaan.

Viihde viihdevalaistus uudelle tasolle

Viihde viihdevalaistus uudelle tasolle

Muiden Philips Hue -värivalojen kanssa käytettäessä voit nauttia viihdevalaistuksen täydestä loistosta.

Helppo asennus

Helppo asennus

Play Gradient Lightstrip -valonauhasta on saatavilla kolme kokoa yhden ja kolmen näytön kokoonpanoihin. Sen mukana toimitetaan kiinnikkeet, joilla se on helppo kiinnittää näytön takaosaan.

Sekoita moniväristä valoa

Sekoita moniväristä valoa

Värit sulautuvat luonnollisesti toisiinsa, sekoittuvat yhteen ja heijastuvat seinää vasten, jolloin tuloksena on ainutlaatuinen valotehoste näytön takana.

Tee valaistuksesta omannäköisesi

Tee valaistuksesta omannäköisesi

Vaihda tiloja, muuta intensiteettiä ja luo sovelluksessa pikakomentoja, joilla voit tuottaa jokaisella pelikerralla räätälöidyn elämyksen.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Silikoni

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Takuu

Valosarja/valonauha

Pakkauksen mitat ja paino

Pakkauksen tiedot

Tehonkulutus

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Silta

Polttimo

Pakkauksen sisältö

Tuki

Muu

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

