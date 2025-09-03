*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.
ALE
Play gradient lightstrip PC:lle
Hanki reaktiiviset ja värikkäät liukuvärivalot pelikokoonpanoasi varten! Kiinnitä Hue Play gradient lightstrip 24–27-tuumaisen kolmen näytön asennuksen takaosaan mukana toimitettavilla kiinnikkeillä. Aloita synkronointi Hue Sync -työpöytäsovelluksessa, niin valaistus muuttuu pelin tapahtumien mukaan. Hue Bridge sisältyy toimitukseen.
Pituus
Nykyinen hinta on 179,99 €, alkuperäinen hinta on 299,99 €
Loistavia tarjouksia – säästä jopa 40%Siirry kampanjaan
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Kolmelle 24–27 tuuman näytölle
- Sisältää virtalähteen ja kiinnikkeet
- Yhdistelee valkoista valoa ja värivaloa
- Sisältää Hue Bridgen
Suosittuja tuotteita
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -perusosa, 2 metriä
59,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 2 metriä
139,99 €
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 75 inch
249,99 €
Hue White and color ambiance
Play gradient lightstrip 65 inch
219,99 €
Hue White and color ambiance
Gradient lightstrip -valonauha, 2 metriä
159,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip Plus V4 -jatkopala, 1 metri
19,99 €
Hue White and color ambiance
Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
239,99 €
Inspiroivaa valaistusta
Katso, kuinka muut käyttävät Philips Hue -älyvaloja tunnelman luomiseen – ja jaa omat asetuksesi Instagramissa tunnisteella #philipshue
@xlightningstars
@adamleonpeters
@apextyper
Huippuluokan valoelämys
Nauti täyteläisen ja laadukkaan valon saumattomista liukuvärisävyistä. Jokainen valonauhan väri sulautuu luonnollisesti toiseen ja luo ainutlaatuisen vaikutelman.
Tehty näytöille
Play Gradient Lightstrip -valonauha, joka taipuu helposti kulmien ympäri, kiinnitetään yhden tai kolmen näytön kokoonpanon takaosaan.
Viihde viihdevalaistus uudelle tasolle
Muiden Philips Hue -värivalojen kanssa käytettäessä voit nauttia viihdevalaistuksen täydestä loistosta.
Helppo asennus
Play Gradient Lightstrip -valonauhasta on saatavilla kolme kokoa yhden ja kolmen näytön kokoonpanoihin. Sen mukana toimitetaan kiinnikkeet, joilla se on helppo kiinnittää näytön takaosaan.
Sekoita moniväristä valoa
Värit sulautuvat luonnollisesti toisiinsa, sekoittuvat yhteen ja heijastuvat seinää vasten, jolloin tuloksena on ainutlaatuinen valotehoste näytön takana.
Tee valaistuksesta omannäköisesi
Vaihda tiloja, muuta intensiteettiä ja luo sovelluksessa pikakomentoja, joilla voit tuottaa jokaisella pelikerralla räätälöidyn elämyksen.
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Silikoni