Uudista ulkotilat valolla

Täytä ulkotila valolla vuoden ympäri, satoi tai paistoi. Valitse eloisista, tunnelmaan sopivista väreistä tai puhtaista valkoisista sävyistä ja luo täydellinen tunnelma valaisemalla polut, terassit ja kasvit. Chomasync™-teknologian ansiosta värit sulautuvat toisiinsa saumattomasti ja saat kodin joka kulmaan yhtenäistä liukuvärjättyä valoa. Tee takapihan tunnelmasta taianomainen mukautettavien valaistusasetusten ja dynaamisten tehosteiden avulla. Nämä säänkestävät valonauhat on suunniteltu sopimaan muun muassa parvekekaiteisiin, terassin katonrajaan ja etukuistin portaisiin, ja voit kytkeä ne pistorasiaan mukana toimitetulla matalajännitteisellä virtalähteellä.