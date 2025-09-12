Puled ulkokohdevalaisin 4,6 W GU10
Musta Philips Puled kohdevalaisin on viehättävä lisäys öiseen pihaan. Sen lämmin valkoinen valo herättää ulkotilat eloon öisin ja valaisee tyylikkäästi ihmisten kokoontuessa illanviettoon.
Nykyinen hinta on 47,99 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 2 700 K
- Musta
- Vesitiivis
Koristevalaisimet ulkokäyttöön
Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseenvangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistoisiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.
Pehmeä ja lämmin valkoinen valo
Luo viihtyisä ilmapiiri lämpimällä valkoisella valolla. Voit mukauttaa älyvalon helposti päivittäisiin toimiisi.
Suunniteltu ulkokäyttöön – vesitiivis (IP44)
Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.
Laadukas alumiini ja aito lasi
Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja aidosta lasista.
Säädettävä spottivalaisin
Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.
Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen
Tekniset tiedot
Muotoilu ja pinnoitus
Väri
Musta
Materiaali
Alumiini
Lasi