Tuki
Lähikuva edestä myGarden Puled ulkokohdevalaisin 4,6 W GU10

Puled ulkokohdevalaisin 4,6 W GU10

Musta Philips Puled kohdevalaisin on viehättävä lisäys öiseen pihaan. Sen lämmin valkoinen valo herättää ulkotilat eloon öisin ja valaisee tyylikkäästi ihmisten kokoontuessa illanviettoon.

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • 2 700 K
  • Musta
  • Vesitiivis
Näytä kaikki tuotetiedot
Tuoteoppaat

Suosittuja tuotteita

Black Friday 2= -30%
Bridge

Hue

Bridge

Tukee 50 valon ja 12 tarvikkeen yhdistämistä
Mahdollistaa Hue Syncin käytön
Mahdollistaa valojen ja kodin turvan yhdistämisen
Edistynyt salaus

59,95 €

Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseenvangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistoisiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.

Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Luo viihtyisä ilmapiiri lämpimällä valkoisella valolla. Voit mukauttaa älyvalon helposti päivittäisiin toimiisi.

Suunniteltu ulkokäyttöön – vesitiivis (IP44)

Suunniteltu ulkokäyttöön – vesitiivis (IP44)

Tämä Philipsin ulkovalaisin on suunniteltu käytettäväksi kosteissa olosuhteissa ja sen kosteudenkestävyys on testattu vaativissa olosuhteissa. IP-taso ilmaistaan kahdella luvulla, joista ensimmäinen osoittaa suojauksen pölyltä ja toinen vedeltä. Tämän ulkovalaisimen luokitus on IP44: se on roiskevesisuojattu ja soveltuu erinomaisesti ulkokäyttöön.

Laadukas alumiini ja aito lasi

Tämä Philips-valaisin on tehty erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja aidosta lasista.

Säädettävä spottivalaisin

Säädettävä spottivalaisin

Saat suunnattua valon haluamaasi suuntaan helposti säätämällä, kiertämällä tai taivuttamalla lampun spottivalaisinta.

Helppo asentaa jokaiseen käyttötarkoitukseen

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

  • Väri

    Musta

  • Materiaali

    Alumiini

    Lasi

Kestävyys

Ympäristöystävällisyys

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

Puutarha

Valon ominaisuudet

Yleistä

Pakkauksen mitat ja paino

Tuotteen mitat ja paino

Huolto

Tekniset tiedot

Muu

  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay