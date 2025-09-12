Koristevalaisimet ulkokäyttöön

Ulkovalo voi parantaa puutarhasi tai muun ulkotilasi ulkonäköä tuomalla esiin katseenvangitsevia kohtia, valaisemalla kulkuväyliä tyylikkäästi tai luomalla täydellisen tunnelman ikimuistoisiin hetkiin ystävien ja perheen parissa. Siksi Philips on luonut myGarden-sarjan, johon kuuluu kauniita ja koristeellisia ulkovalaisimia, joiden tyylikkyys ja toiminnot auttavat sinua tuomaan ulkotilasi parhaat puolet esiin omaan tyyliisi sopivasti.