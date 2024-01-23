Perifo L-muotoinen seinälevysarja (2 spottivalaisinta)

Tämä virtalähde liitetään yhden Perifo-kiskon päähän ja pistorasiaan. Saat jopa 100 W:n tehon yhdellä virtalähteellä – lisää vain lamppuja, kunnes tehoraja tulee täyteen. Vain Perifo-kiskovalaistukseen.

Tämän 1 metriä pitkän valkoisen kiskon avulla voit asetella kiskovalaisimesi haluamallasi tavalla. Perifo-valaisimet voi kiinnittää suoraan kiskoon. Vain Perifo-kiskovalaisimille.

1 x Hue Perifo external corner connector -kulmaliitin

Lisää Perifo-kiskovalaistukseen L-muoto ulkoisen kulmaliittimen avulla. Asennuksen jälkeen kisko kääntyy oikealle tai vasemmalle riippuen siitä, miten virtalähde on sijoitettu. Vain Perifo-kiskovalaisimille.