Perifo-kiskovalaistus on rakenteeltaan modulaarinen, eli se koostuu rakennuspalikoista. Luo mukautettu ilme rakentamalla oma älykäs kiskovalaistussarja haluamaasi muotoon.
Kiskovalaistuksen perusperiaate
Mukautetut kiskovalaistussarjat
Mukautetun kiskovalaistussarjan rakentaminen
Päästä mielikuvituksesi valloilleen! Määritä haluamasi kiskovalaistuksen muoto ja virtalähteen sijainti katossa (tai seinässä). Lisää sitten tarvitsemasi osat ostoskoriin.
Valitse muoto ja väri
Muoto ja väri määräävät, mitä tarvitset. Harkitse johdotuksen sijoitusta ja sitä, asennetaanko kiskovalaistus kattoon vai seinään.
Lisää osat
Jokaisen muodon alla on lueteltu tarvitsemasi osat (kiskot, virtalähde ja liittimet). Lisää ostoskoriin nämä osat sekä lisäkiskot, jos haluat pidemmän kiskovalaistuksen.
Lisää valot
Valitse mieleisesi riippuvalaisimet, kohdevalaisimet, valoputket ja valopalkit. Määrä riippuu kiskovalaistuksen pituudesta ja valojen kokonaistehosta.
Valitse muoto
Voit luoda minkä tahansa muodon. Tässä ovat yleisimmät kokoonpanot. Etsi huoneeseen sopiva muoto ja tarvittavat osat ja luo sitten oma mukautettu kiskovalaistussarja.
Haluatko tehdä jotain suurempaa? Käytä suoraa liitintä missä tahansa kokoonpanossa lisäkiskojen liittämiseen.
Suora kiskovalaistus
Katto – johdotus kiskon lopussa
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 1 kisko (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Katto – johdotus kiskon keskellä
Virtalähde: 2-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Seinä - kytketty pistorasiaan
Virtalähde: pistokkeellinen 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 1 kisko (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
L-muotoinen kiskovalaistus
Katto – johdotus kiskon lopussa
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: sisäkulmaliitin
Katto – johdotus kiskon lopussa
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: ulkokulmaliitin
Seinä - kytketty pistorasiaan
Virtalähde: pistokkeellinen 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: ulkokulmaliitin
Seinä - kytketty pistorasiaan
Virtalähde: pistokkeellinen 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: sisäkulmaliitin
Katto – johdotus kiskon keskellä
Virtalähde: 2-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 3 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: sisäkulmaliitin
Katto – johdotus kiskon keskellä
Virtalähde: 2-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 3 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: ulkokulmaliitin
U-muotoinen kiskovalaistus
U-muoto – katto – johdotus kiskon päässä
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 3 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 2 sisäkulmaliitintä
U-muoto – katto – johdotus kiskon päässä
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 3 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 2 ulkoiset kulmaliittimet
U-muoto - Katto - Johdotettu kiskon keskelle
Virtalähde: 2-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 4 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 2 ulkoiset kulmaliittimet
Muut kiskovalaistuksen muodot
T-muoto – katto – johdotus kiskon päässä
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 3 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 1 T-liitin
Suora – seinästä kattoon – pistotulpalla
Virtalähde: pistokkeellinen 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 1 joustava liitin
Suora – katosta seinään – johdotus kiskon päässä
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 1 joustava liitin
V-muoto – katto – johdotus kiskon päässä
Virtalähde: 1-pistevirtalähde
Kisko: vähintään 2 kiskoa (0,5 m, 1 m, 1,5 m)
Liitin: 1 joustava liitin
Valitse kiskovalaisimet
Mukautetun kiskovalaistussarjasi valojen määrä ja tyyppi riippuu kahdesta asiasta: 1) kiskoilla käytettävissä olevasta tilasta ja 2) valojen kokonaistehosta, joka voi nousta jopa 100 W:iin. Valitse haluamasi valot, ja laske sitten niiden pituus (älä unohda ottaa huomioon liittimiä ja virtalähteitä!) ja teho nähdäksesi mitkä sopivat kokoonpanoosi.
Perifo linear light bar -valopalkki
199,99 €
Perifo gradient light tube large
299,99 €
Perifo linear light bar -valopalkki
199,99 €
Perifo gradient light tube large
299,99 €
Kysymyksiä ja vastauksia
Onko kiskovalaistus hyvä keittiöön?
Onko kiskovalaistus hyvä keittiöön?
Mihin kiskovalaistussarja kannattaa asentaa?
Mihin kiskovalaistussarja kannattaa asentaa?
Onko olemassa valmiita Philips Hue -kiskovalaistussarjoja?
Onko olemassa valmiita Philips Hue -kiskovalaistussarjoja?
Onko Perifo LED-kiskovalaistussarja himmennettävä?
Onko Perifo LED-kiskovalaistussarja himmennettävä?
Mistä tiedän, kuinka monta kiskoa ja liitintä tarvitsen?
Mistä tiedän, kuinka monta kiskoa ja liitintä tarvitsen?
Millaisia kokonaisuuksia voin luoda Perifo-kiskovalaistuksella?
Millaisia kokonaisuuksia voin luoda Perifo-kiskovalaistuksella?
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?
Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?
Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?
Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?
Mihin voin asentaa Perifo-kiskovalaisistuksen?
Mihin voin asentaa Perifo-kiskovalaisistuksen?
Mihin voin asentaaa Perifo-virtalähteen?
Mihin voin asentaaa Perifo-virtalähteen?
Voinko käyttää muita Philips Hue -valaisimia Perifon kanssa?
Voinko käyttää muita Philips Hue -valaisimia Perifon kanssa?
Voinko asentaa kattovirtalähteen seinään tai seinävirtalähteen kattoon?
Voinko asentaa kattovirtalähteen seinään tai seinävirtalähteen kattoon?
Voinko kytkeä Perifo-kiskoon useita virtalähteitä siten, että valaisimien yhteisteho on yli 100 W?
Voinko kytkeä Perifo-kiskoon useita virtalähteitä siten, että valaisimien yhteisteho on yli 100 W?
Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?
Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?
Voinko luoda sekä katon että seinän kattavan kokoonpanon Perifo-kiskovalaisimella?
Voinko luoda sekä katon että seinän kattavan kokoonpanon Perifo-kiskovalaisimella?
Vievätkö liittimet kiskolla tilaa?
Vievätkö liittimet kiskolla tilaa?
Mihin minun tulisi sijoittaa virtalähde T-muotoisessa kiskovalaistuksessa?
Mihin minun tulisi sijoittaa virtalähde T-muotoisessa kiskovalaistuksessa?
Vaatiiko joustava liitin asennusta, vai voinko napsauttaa sen kiskoihin?
Vaatiiko joustava liitin asennusta, vai voinko napsauttaa sen kiskoihin?
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