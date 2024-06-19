Mukautetut kiskovalaistussarjat

Mukautetun kiskovalaistussarjasi valojen määrä ja tyyppi riippuu kahdesta asiasta: 1) kiskoilla käytettävissä olevasta tilasta ja 2) valojen kokonaistehosta, joka voi nousta jopa 100 W:iin. Valitse haluamasi valot, ja laske sitten niiden pituus (älä unohda ottaa huomioon liittimiä ja virtalähteitä!) ja teho nähdäksesi mitkä sopivat kokoonpanoosi.