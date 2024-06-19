Kiskovalaistuksen perusperiaate

Mukautetut kiskovalaistussarjat

Perifo-kiskovalaistus on rakenteeltaan modulaarinen, eli se koostuu rakennuspalikoista. Luo mukautettu ilme rakentamalla oma älykäs kiskovalaistussarja haluamaasi muotoon. 

Mukautetun kiskovalaistussarjan rakentaminen

Päästä mielikuvituksesi valloilleen! Määritä haluamasi kiskovalaistuksen muoto ja virtalähteen sijainti katossa (tai seinässä). Lisää sitten tarvitsemasi osat ostoskoriin.

Valitse muoto ja väri

Muoto ja väri määräävät, mitä tarvitset. Harkitse johdotuksen sijoitusta ja sitä, asennetaanko kiskovalaistus kattoon vai seinään.

Lisää osat

Jokaisen muodon alla on lueteltu tarvitsemasi osat (kiskot, virtalähde ja liittimet). Lisää ostoskoriin nämä osat sekä lisäkiskot, jos haluat pidemmän kiskovalaistuksen.

Lisää valot

Valitse mieleisesi riippuvalaisimet, kohdevalaisimet, valoputket ja valopalkit. Määrä riippuu kiskovalaistuksen pituudesta ja valojen kokonaistehosta.

Valitse muoto

Voit luoda minkä tahansa muodon. Tässä ovat yleisimmät kokoonpanot. Etsi huoneeseen sopiva muoto ja tarvittavat osat ja luo sitten oma mukautettu kiskovalaistussarja.

Haluatko tehdä jotain suurempaa? Käytä suoraa liitintä missä tahansa kokoonpanossa lisäkiskojen liittämiseen.

Suora kiskovalaistus

Katto – johdotus kiskon lopussa

Katto – johdotus kiskon keskellä

Seinä - kytketty pistorasiaan

L-muotoinen kiskovalaistus

Katto – johdotus kiskon lopussa

Katto – johdotus kiskon lopussa

Seinä - kytketty pistorasiaan

Seinä - kytketty pistorasiaan

Katto – johdotus kiskon keskellä

Katto – johdotus kiskon keskellä

U-muotoinen kiskovalaistus

U-muoto – katto – johdotus kiskon päässä

U-muoto – katto – johdotus kiskon päässä

U-muoto - Katto - Johdotettu kiskon keskelle

Muut kiskovalaistuksen muodot

T-muoto – katto – johdotus kiskon päässä

Suora – seinästä kattoon – pistotulpalla

Suora – katosta seinään – johdotus kiskon päässä

V-muoto – katto – johdotus kiskon päässä

Valitse kiskovalaisimet

Mukautetun kiskovalaistussarjasi valojen määrä ja tyyppi riippuu kahdesta asiasta: 1) kiskoilla käytettävissä olevasta tilasta ja 2) valojen kokonaistehosta, joka voi nousta jopa 100 W:iin. Valitse haluamasi valot, ja laske sitten niiden pituus (älä unohda ottaa huomioon liittimiä ja virtalähteitä!) ja teho nähdäksesi mitkä sopivat kokoonpanoosi.

Musta kiskovalaistus

Perifo cylinder -kohdevalaisin

Perifo cylinder -kohdevalaisin

129,99 €

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

159,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo linear light bar -valopalkki

Perifo linear light bar -valopalkki

199,99 €

Tilapäisesti loppunut varastosta

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube compact -valoputki

Perifo gradient light tube compact -valoputki

199,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube large

Perifo gradient light tube large

299,99 €

Valkoinen kiskovalaistus

Perifo cylinder -kohdevalaisin

Perifo cylinder -kohdevalaisin

129,99 €

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

Perifo cylinder pendant -riippuvalaisin

159,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo linear light bar -valopalkki

Perifo linear light bar -valopalkki

199,99 €

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube compact -valoputki

Perifo gradient light tube compact -valoputki

199,99 €

Vain muutama jäljellä

Vain Philips Hue Kaupasta
Perifo gradient light tube large

Perifo gradient light tube large

299,99 €

Kysymyksiä ja vastauksia

Onko kiskovalaistus hyvä keittiöön?

Mihin kiskovalaistussarja kannattaa asentaa?

Onko olemassa valmiita Philips Hue -kiskovalaistussarjoja?

Onko Perifo LED-kiskovalaistussarja himmennettävä?

Mistä tiedän, kuinka monta kiskoa ja liitintä tarvitsen?

Millaisia kokonaisuuksia voin luoda Perifo-kiskovalaistuksella?

Tarvitsenko Hue Bridgen, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?

Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?

Mihin voin asentaa Perifo-kiskovalaisistuksen?

Mihin voin asentaaa Perifo-virtalähteen?

Voinko käyttää muita Philips Hue -valaisimia Perifon kanssa?

Voinko asentaa kattovirtalähteen seinään tai seinävirtalähteen kattoon?

Voinko kytkeä Perifo-kiskoon useita virtalähteitä siten, että valaisimien yhteisteho on yli 100 W?

Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?

Voinko luoda sekä katon että seinän kattavan kokoonpanon Perifo-kiskovalaisimella?

Vievätkö liittimet kiskolla tilaa?

Mihin minun tulisi sijoittaa virtalähde T-muotoisessa kiskovalaistuksessa?

Vaatiiko joustava liitin asennusta, vai voinko napsauttaa sen kiskoihin?

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Mikä on kiskovalaistus?

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