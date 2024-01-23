Perehdy Perifo-kiskovalaistuksen toimintatapaan ja kaikkien komponenttien yhteensopivuuteen.
Perifo suora kattolevysarja (2 spottivalaisinta)
Tämä musta kattokiskovalaistussarja sisältää kaksi sylinterikohdevalaisinta, kaksi 0,5 metrin kiskoa ja virtalähteen, joka sijaitsee kahden kiskon välissä.
Nykyinen hinta on 439,95 €
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- 2 spottivalaisinta, 490 lm @2700K kukin
- Vie 10,6 wattia virtalähteestä
- 121.5 cm
- Suunniteltu kattoihin
- Sisältää kaiken mitä tarvitset
Tämän tuotepaketin sisältö
1 x Hue Perifo 100 W:n 2-pistevirtalähde kattoon
Tämä virtalähde yhdistää kaksi Perifo-kiskoa johtoineen kotisi sähköverkkoon. Saat jopa 100 W:n tehon yhdellä virtalähteellä – lisää vain lamppuja, kunnes tehoraja tulee täyteen. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo 100 W:n 2-pistevirtalähde kattoon
2 x Hue Perifo-kisko 0,5 m
Tämän 0,5 metriä pitkän mustan kiskon avulla voit asetella kiskovalaisimesi haluamallasi tavalla. Perifo-valaisimet voi kiinnittää napsauttamalla suoraan kiskoon. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo-kisko 0,5 m
2 x Hue White and color ambiance Perifo cylinder -kohdevalaisin
Nämä tehokkaat mustat lieriön muotoiset kohdevalaisimet voi kiinnittää napsauttamalla suoraan Perifo-kiskoon. Kallista ja kierrä valaisimia ja kohdista värikästä valoa haluamaasi paikkaan. Vain Perifo-kiskovalaisimille.Perifo cylinder -kohdevalaisin
Tutustu Perifoon
Mikä älykäs kiskovalaistus on?
Rakenna mukautettu kiskovalaistussarja
Hanki vaiheittaiset ohjeet kunkin osan valitsemiseksi erikseen mukautetun kiskovalaistusjärjestelmän rakentamista varten.
Tekniset tiedot
Kysymyksiä ja vastauksia
Tarvitsenko Hue Bridge -sillan, jotta voin käyttää Perifo-kiskovalaistusta?
Voinko ohjata Perifo-kiskovalaisinta Bluetoothilla?
Kuinka voin laskea Perifo-kiskojärjestelmääni lisättävien valaisinten enimmäismäärän?
Voinko säätää seinävirtalähteen kaapelin pituutta?
Mitä Perifo-kiskovalaistussarja sisältää?
Voinko tehdä Perifo-kiskovalaistussarjasta vielä suuremman kokonaisuuden lisäämällä valoja tai kiskoja?
Mitkä valaisimet toimivat Perifo-kiskon kanssa?
Voinko asentaa Perifo-kiskovalaistuksen itse?
Miten Perifo-kiskovalaistus kytketään virtaan?
Voinko vaihtaa Perifo-valaisimieni lamput itse?
Voinko laajentaa Perifo-kiskovalaistussarjaa lisävalaisimilla?
Toimitetaanko Perifo-kiskovalaistussarja esiasennettuna?
Mitä kiinnitysmateriaaleja Perifo-kiskovalaistussarjan mukana toimitetaan?
Miten Perifo-valaisimia voidaan siirtää kiskolla?
Mitä pakkauksessa toimitetaan, kun tilaan Perifo-kiskovalaisimet?
Millaisia asennusvaihtoehtoja Perifo-kiskovalaisimen kiskoille on?
Mikä on Perifo-kiskovalaisimen jatkojohto ja sähkörasian kansi?
Mitä eroa on ulko- ja sisäkulmaliittimillä?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.